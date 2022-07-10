日本前首相安倍晉三8日遭槍擊倒地後，身邊圍了許多黃衣人替他急救。

日本前首相安倍晉三8日為同黨候選人站台時遭到槍殺身亡，他倒下後一幕相貌秀麗的女子跪在一旁守候的畫面，讓許多人以為是有「帶刺玫瑰」之稱女神級隨扈石田萌美，甚至砲轟石田萌美過譽，不過大陸事實查核中心「有據」9日指出，畫面中的女子並非石田萌美，而是醫護人員。

安倍晉三8日在奈良街頭拉票時中彈倒地，當時日媒拍下一名長髮女子跪在已失去意識的安倍晉三身旁，即便女子戴口罩、遮住下半部面容，仍不掩秀麗的氣質與五官。

隨後不少報導指出該名穿著深色外套、腳踩跟鞋的女子就是安倍身邊知名的「女神級隨扈」石田萌美，報導更起底石田萌美的驚人實力，約34歲的她熟悉劍道、空手道、搏擊等武術，擁有劍道3段的實力，曾經連續擊敗10位空手道選手，甚至從拔槍到開槍僅需0.2秒。

安倍身邊有這麼厲害的保鑣卻仍遭到槍殺身亡，石田萌美也隨即遭到網友砲轟，有日本網友問，有10次對戰空手道的經驗，為什麼仍保護不了安倍晉三，也有人酸她只是「擺設」、沒有實力。

不過大陸國際新聞事實查核網站「有據」9日指出，安倍倒地時身旁的清秀女子並非石田萌美，而是救護人員。「有據」指出該名女子有長馬尾、深色上衣、穿花紋裙裝、低跟鞋等4大外型特徵，對比《朝日新聞》公布的安倍遇刺現場圖輯，這名女子的深色外套內實際上穿了一件亮黃色的上衣，《讀賣新聞》則更明確地拍到了女子內著亮黃色上衣的正面照，當時女子就跟在護送安倍上救護車的醫護人員旁，「有據」根據她的穿著，認為女子不可能是維安人員。

文章進一步指出，安倍中槍倒地後不久，身旁隨即圍了一圈黃色上衣人士為他進行CPR急救，當時女子也在一旁，而這群黃衣人是日本看護聯盟的工作人員，他們在集會活動中穿著黃色上衣，主要進行護理、急救工作，事實上在醫院宣告安倍傷重不治後，日本看護聯盟也發布訃聞，提到看護聯盟的工作人員在現場為安倍急救。

「中時新聞網」也在包括《讀賣新聞》、《朝日新聞》等各大日媒網站上搜尋石田萌美的相關新聞，不過沒有搜尋到任何結果。

有關女子為石田萌美的消息主要流傳在中文媒體、社群平台，部分日本網友也有討論，不過也有人打臉，指出那不是看護聯盟的人員嗎，甚至反問兩人長得不太一樣。