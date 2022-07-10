台中一名江姓毒蟲服獄時，向曾姓獄友唬爛自己超會寫訴狀、提出抗告必定成功等，並以1萬3千元為價格接受委任，但江男沒能成功收到錢，提告控告曾男詐欺，反被法院查出江男無律師執照卻招攬業務，依違反律師法判2月徒刑。可上訴。

判決書指出，江姓男子有傷害、妨害秩序、恐嚇取財、毒品及竊盜等多項前科；2021年12月11日服獄期間，江男向同舍房的曾姓獄友表示「我很會寫訴狀」、「寫的抗告百分之百一定過」、「寫1份訴狀收費1萬3千元」等。

雙方約定給付1萬3千元為報酬，江男代寫刑事告訴狀與抗告狀各1份，但曾男未依規定給付酬勞，江男怒告其詐欺，卻反被檢察官查出無照招攬律師業務，江男慘被起訴。

台中地院法官認為，江男明知無律師證書，不得營利辦理訴訟事件，以免危害民眾權益，卻仍接受獄友委託，代為處理訴訟，已破壞國家建立的律師制度，考量其認罪，已具悔意等，依犯無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

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