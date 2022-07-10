位在新北市八里區的下罟子漁港，在2020年完成第一期浮動碼頭工程後，2022年規劃興建第二期5座浮動碼頭及26間鋼筋混凝土構造漁具倉庫，並利用倉庫頂樓建置景觀平台；新北市長侯友宜今(10)日出席開工動土儀式，他表示，下罟子漁港有很多漁民作業，所以市府改建漁港，讓這裡不但安全、美化，也可以增添一個休閒觀光「嗨漁港」的好地方。

位在新北市八里區下罟里的下罟子漁港，1980年起陸續興建至現有規模，目前約有200艘漁船停泊，每年約16萬航次，主要以捕獲鰻魚苗、吻仔魚、黑鯛、鰆魚、午仔魚為主，新北市政府在2020年完成第一期工程在南碼頭設置6座浮動碼頭，大獲漁民肯定，隨後今年為了改善漁港整體環境，再規劃第二期工程，將於東碼頭再新建5座浮動碼頭及新建26間漁具倉庫，二期工程耗資約3700萬元，預計今年底完工。

另外，漁具倉庫將以人工漆畫將融合特色舢舨圖騰，並在屋頂設置景觀平台，讓民眾欣賞夕陽及海景，促進漁港轉型帶動觀光，同時以手動鐵捲門及透光玻璃磚導入自然光線，一年約可減少約1萬5000度用電，不僅省電耐用更節能。

漁民葉金海表示，感謝市府團隊對漁民的幫助，以往碼頭潮差達3公尺，漁民上下舢舨船須攀爬港區直立岸壁邊的舊輪胎，常發生落水或手機掉到海裡情形，2020年市府修建浮動碼頭，舢舨船可以先停靠岸邊把漁獲吊起，人再走階梯上岸，安全許多，現在漁具倉庫和浮動碼頭二期要動土，以後漁民安全和漁具就更有保障了。

侯友宜表示，本次預計將漁具倉庫及外觀彩繪作全面性提升，大幅改善原有漁具擺放空間不足環境髒亂等問題，並使用透光玻璃磚導入自然光線，不僅省電耐用更節能，還融入美學概念有效提升港區整體視覺品質及景觀特色，增設景觀平台兼具休憩功能可一覽港區美景，更串聯自行車道及藍海街成為八里新景點，藉由下罟子漁港轉型改變帶動地方觀光發展。

新北市漁業處表示，2021年下半年，不僅下罟子漁港漁具倉庫工程開工，也將延續先前廣受好評的南碼頭浮動碼頭設置，辦理第二期東碼頭浮動碼頭新建工程，漁業處一直以來傾聽在地需求，不斷改善漁港設施使漁民具有更安全的作業環境，並配合漁港轉型打造在地特色，使漁港兼具觀光價值促進地方發展。