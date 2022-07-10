馬來西亞大師賽女單決賽10日登場，韓國「天才少女」安洗瑩以21比17、21比5直落二戰勝大陸女將陳雨菲，耗時38分鐘摘下冠軍。這也是安洗瑩首度擊敗陳雨菲，過去她對戰7次皆負，此次她在第2局把陳雨菲打得無招架之力。

開賽安洗瑩先拿4分， 順利把比數拉開到12比5。陳雨菲接著兩度奮力反攻，一度追到18比17，但此時陳雨菲自己出現失誤，安洗瑩連拿3分攻下首局。第2局陳雨菲看似氣力放盡，安洗瑩開局一波11比1的猛烈攻勢，終於扳倒這位生涯強敵。

陳雨菲不久前才在大馬公開賽（超級750系列）4強戰擊退戴資穎，當時戴資穎還因撲球導致手肘受傷，但是決賽陳雨菲敗給泰國女將依瑟儂。這次在大馬大師賽（超級500系列）又是陳雨菲女單4強戰拍落戴資穎。兩周內兩度被陳雨菲打退的還有日本女將奧原希望，雖然連續兩次打退勁敵戴資穎與奧原希望，結果陳雨菲都因為續戰力不足都無緣冠軍。

男單項目是印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）摘冠，他在準決賽擊敗大陸好手陸光祖，決賽又以22比20、21比15直落二擊敗香港名將伍家朗。台灣一哥周天成此次就是輸給伍家朗，第8種子伍家朗也是唯一撐到決賽的種子選手。