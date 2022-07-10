1名網友在《路上觀察學院》發文，日前他下班回家在高雄草衙道購物中心前等紅燈，見到一名未戴安全帽的男童，從前方對他投遞好奇的小眼神，原PO將這可愛的畫面PO上網，貼文一出，引起網友們熱議，但也有不少人對男童未戴安帽一事提出質疑。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》寫下，日前他下班騎車經過高雄草衙道購物中心，在路口等紅燈時，突瞥見前方一輛機車上的男童用可愛的小眼神注視著他，一掃他全身的疲憊感，讓他不禁發文直呼：「下班時看到這一幕，整天的疲憊都沒了」。

畫面中可見，1位媽媽騎車載著2名孩童，後座的女童緊緊地抱著母親，但前方腳踏板上沒戴安全帽的小男童，用好奇的眼神向後方的原PO探頭探腦，畫面相當可愛，一旁則是騎機車載孩子的爸爸，網友們紛紛留言猜測，2人是否就是夫妻。

照片曝光後，網友們紛紛熱烈回應：「我看到兩台機車車號相同耶了」、「有父母的孩子都是寶」、「我感覺他們是夫妻欸」、「希望他們能平安長大」、「一家五口」。

但也有網友們憤怒指責未讓孩子戴安全帽的家長：「根據衝擊研究，無防護措施下遭受時速50公里的衝擊，死亡率是80%，安全帶、安全帽以及請禮讓行人和自行車」、「騎機車已經很危險了，不給小孩戴安全帽，這些家長到底在想什麼」、「三貼+未戴，這媽媽的疲憊也快沒了」。