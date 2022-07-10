郭靜日前在台北101開唱。 (星動娛樂創意提供)

郭靜日前在台北101開唱。 (星動娛樂創意提供)

郭靜日前舉辦「郭靜X麻十七 星空不睡」新歌粉絲見面會，以一襲全白削肩上衣及白長褲俐落登場，見面會上首唱了新歌〈你怎麼還不睡呢〉，陪伴現場200位幸運歌迷度一個溫馨的周末夜。

郭靜演出時搭配不插電樂團一出場就唱了成名曲〈心牆〉，演出的場地在台北101的5樓「双融域Ambi Space One」以沉浸式影音科技著稱，在高科技影音加持下，現場滿天星斗加上緩緩流動的北極光，在夜空中有無數流星閃過，歌迷都驚呼郭靜的溫暖細膩的歌聲加上現場的點點星空，真是太享受了。

她宣布即將在8月5日自己生日當天發行最新EP《So Lucky》，也表示這幾年大家因為疫情都真的太需要一點幸運，希望這張專輯可以帶給所有人自然而然的幸福感，雖然今年已經出道滿15年了，但笑稱自己其實也是跟歌迷一起長大，自己熱愛唱歌的心情仍然跟第一天當歌手一樣。

接著郭靜在科技星空下繼續獻唱〈我不想忘記你〉、〈下一個天亮〉等好歌，全場歌迷幾乎都能跟著大合唱，她表示現場的歌迷很多都是從第一張專輯就支持她到現在，多年來都已經成為好朋友了，有好幾個歌迷過去從單身後來也有攜伴參加，還有的至今都帶著孩子來參加音樂會了。有忠實歌迷送上恭喜她出道15年的環保杯布提袋，細心又貼心的歌迷將郭靜的3隻愛貓以及父母家的小狗都繪製在提袋上，也不忘放上麥克風與郭靜的星座獅子座圖案，郭靜也承諾大家一定會繼續唱好聽又充滿正能量的好歌給大家。

此外，郭靜今年終於推出籌備已久的副業「麻十七」川滷店，在粉絲見面會上，郭靜表示曾經有歌迷告訴她：「自己的歌聲充滿著力量、能療癒著許多人的心」，她聽了也再次充滿了信心，會繼續用最獨特以及溫暖的歌聲一直唱著，感謝大家這麼多的日子繼續一直陪伴她。