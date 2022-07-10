衛冕冠軍 喬科維奇 在四強賽以3：1總局數擊敗了英國的卡梅隆·諾里Cameron Norrie，從落後1局的情況之下依然能夠反敗為勝。在開局不太順利的情況之下，他表現出雄厚的實力在中央球場取得勝利。

在四強賽中，這位頭號種子開局十分之差，在英國球迷於中央球場內為諾里打氣的情況之下以 6-2 先輸第一局。喬科維奇 有個慢熱的預毛病，不過總會有令人印象深刻的反彈，狀態從第二局回來很快就控制了局面。9號種子有「主場」之利的諾里雖然打得都十分拼命，不過還是把握不住領先一局的優勢，最終被 喬科維奇以2-6、6-3、6-2、6-4擊敗。2022年賽季對於這位塞爾維亞球手可以說是有個噩夢般的開始，喬科維奇希望可以透過贏得他第 21 個大滿貫單打冠軍重振士氣，並縮短跟 納達爾（22 個大滿貫單打冠軍）的差距。

澳洲球員 基爾喬斯 Nick Kyrgios 因為 納達爾 Rafael Nadal 受傷退賽而 直接晉級決賽（圖片來源︰達志影像）

喬科維奇現在將在周日面對澳洲球員 基爾喬斯。這位非種子球星曾談到兩人之間「非常奇怪」的關係，這是他職業生涯第一次打進大滿貫單打決賽。

剛週四晚上 納達爾 召開記者會，說明了由於在八強賽當中腹部受傷，決定退出四強的比賽。（圖片來源︰達志影像）

據西班牙媒體報導，醫學檢查顯示在八強賽對陣 泰勒·弗里茨 Taylor Fritz 的比賽中，納達爾腹部肌肉撕裂。納達爾雄四強賽熱身準備時已有疼痛感覺，但他還是決定繼續比賽。雖然贏得了比賽 但以受傷的程度判斷他將無法在對上 基爾喬斯 的比賽中發揮足夠的水平。

「我必須退出比賽。」 納達爾在匆忙安排的記者會上說：「正如大家昨天看到，我腹部感到痛楚，腹部肌肉撕裂了。消息來得這麼晚是因為我整天都在考慮這個決定，但我認為繼續下去沒有任何意義。情況非常困難。很明顯，隨著我的繼續，傷勢會越來越嚴重。我很傷心，”

他在新聞發布會上說並繼續說道：「我做出了決定，因為我認為在這種情況下我無法贏得兩場比賽。我不能以最快的速度發球，我不能做出正常的動作。」

納達爾在澳網和法網取得令人難以置信的勝利後，本來有望連續贏得今年度三個大滿貫。但由於傷病，最終四強止步。