衛冕冠軍 喬科維奇 在四強賽以3：1總局數擊敗了英國的卡梅隆·諾里Cameron Norrie，從落後1局的情況之下依然能夠反敗為勝。在開局不太順利的情況之下，他表現出雄厚的實力在中央球場取得勝利。

在四強賽中，這位頭號種子開局十分之差，在英國球迷於中央球場內為諾里打氣的情況之下以 6-2 先輸第一局。喬科維奇 有個慢熱的預毛病，不過總會有令人印象深刻的反彈，狀態從第二局回來很快就控制了局面。9號種子有「主場」之利的諾里雖然打得都十分拼命，不過還是把握不住領先一局的優勢，最終被 喬科維奇以2-6、6-3、6-2、6-4擊敗。2022年賽季對於這位塞爾維亞球手可以說是有個噩夢般的開始，喬科維奇希望可以透過贏得他第 21 個大滿貫單打冠軍重振士氣，並縮短跟 納達爾（22 個大滿貫單打冠軍）的差距。

澳洲球員 基爾喬斯 Nick Kyrgios 因為 納達爾 Rafael Nadal 受傷退賽而 直接晉級決賽（圖片來源︰達志影像）
澳洲球員 基爾喬斯 Nick Kyrgios 因為 納達爾 Rafael Nadal 受傷退賽而 直接晉級決賽（圖片來源︰達志影像）

喬科維奇現在將在周日面對澳洲球員 基爾喬斯。這位非種子球星曾談到兩人之間「非常奇怪」的關係，這是他職業生涯第一次打進大滿貫單打決賽。

剛週四晚上 納達爾 召開記者會，說明了由於在八強賽當中腹部受傷，決定退出四強的比賽。（圖片來源︰達志影像）
剛週四晚上 納達爾 召開記者會，說明了由於在八強賽當中腹部受傷，決定退出四強的比賽。（圖片來源︰達志影像）

據西班牙媒體報導，醫學檢查顯示在八強賽對陣 泰勒·弗里茨 Taylor Fritz 的比賽中，納達爾腹部肌肉撕裂。納達爾雄四強賽熱身準備時已有疼痛感覺，但他還是決定繼續比賽。雖然贏得了比賽 但以受傷的程度判斷他將無法在對上 基爾喬斯 的比賽中發揮足夠的水平。

「我必須退出比賽。」 納達爾在匆忙安排的記者會上說：「正如大家昨天看到，我腹部感到痛楚，腹部肌肉撕裂了。消息來得這麼晚是因為我整天都在考慮這個決定，但我認為繼續下去沒有任何意義。情況非常困難。很明顯，隨著我的繼續，傷勢會越來越嚴重。我很傷心，”

他在新聞發布會上說並繼續說道：「我做出了決定，因為我認為在這種情況下我無法贏得兩場比賽。我不能以最快的速度發球，我不能做出正常的動作。」

納達爾在澳網和法網取得令人難以置信的勝利後，本來有望連續贏得今年度三個大滿貫。但由於傷病，最終四強止步。

N.基爾喬斯 @ N.喬科維奇 賽事編號 2003 開賽時間 2022/07/10 21:00
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