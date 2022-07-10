民進黨桃園市長參選人林智堅在中華大學的指導教授賀力行30年來指導473位碩博士生，平均一年約16人，最高曾達30人。學者表示，教授每年指導3至5個學生已是極限，若指導10人則自己將面臨「分身乏術」，1年指導30人，那有分身才做得到。

台北商業大學前校長張瑞雄說，一個教授若是要仔細去看學生的論文，每年指導5個學生已經很辛苦，因為有的學生中文不好、英文也不通，指導教授管控學生的論文品質，真的很花時間。一個教授每年可以收30個學生，那應該是完全讓學生做自己的，教授最後只在論文上簽名，就讓學生畢業了，沒有指導。

文化大學大傳系主任王翔郁說，國內研究所每年只招10至30個學生，每個老師約會指導3至5人，他知道有頂尖大學的教授，每年指導的學生最多2人。因此，若一個老師每年指導10個學生，自己可能會分身乏術，如果指導30人，那是很恐怖的事，「有分身才能做到」。

「認真指導研究生，比教學還累。」王翔郁說，老師指導研究生，必須協助找到研究題目，然後還要時常和他們開會，有時討論要一整個下午，這花很多心力，因此每年無法收太多學生。

王翔郁以幾位科技部長為例，張善政指導47人、徐爵民26人、楊弘敦68人、陳良基191人、吳政忠104人，這5人一生指導的學生總和不過436人，賀力行竟然1人30年就指導了473人，已經到「1人抵1所」、「1人抵1院」的程度，實在不合邏輯。他推測，賀力行應該是以學生帶學生的方式來產製論文，不是自己真的有認真指導。

教育部表示，各系所領域與專業特性有所不同，且博士與碩士論文指導工作亦有所差異，大學教授指導學生論文篇數，應在兼顧學術要求及指導品質下為之；學校也應積極強化學位論文品保及指導教授課責機制，以維學術專業發展。