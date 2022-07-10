好市多的熟食區選擇多樣化，一名男網友抱怨，近日到好市多購買壽司派對盒，一盒口味多達8種，但他回家後才發現，其中5貫壽司上面只有少許的芥末醬，不見握壽司「主角」，令他傻眼，「買東西真的要注意」，貼文引發1.3萬網友發笑，當中也有人分享自己買到的壽司派對盒，對比後發現男網友購買的，推測少的可能是蝦子或干貝，直呼「真的虧大了」。

原PO前天（8日）於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，當天在賣場生鮮熟食區隨手拿了一盒849元的壽司派對盒，結果回到家仔細一看發現，其中5貫壽司只有醋飯及少許的芥末醬，卻不見「本體」，直呼「買東西真的要注意」。

原PO說，當天在賣場生鮮熟食區隨手拿了一盒849元的壽司派對盒，結果回到家仔細一看發現，其中5貫壽司只有醋飯，醋飯上有少許的芥末醬。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

根據原PO分享的照片來看，網友購買的壽司派對盒應有豆皮壽司、玉子燒、海苔壽司卷、蝦子壽司、鮭魚卵壽司、鮭魚壽司、鮪魚壽司、干貝壽司等，沒有「主角」的醋飯，就隱身在眾多壽司中，乍看之下很難察覺。

網友分享自己買到的壽司派對。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光讓1.3萬網友笑翻，紛紛留言「抱歉，我笑了，偽裝得很好」、「你錯了，這是芥末握壽司」、「不好意思，第一時間實在不爭氣的笑了」、「真的乍看之下覺得沒問題，但結論真的太搞笑」、「你拿到的是限量版的啦」、「有點好笑，而且毫無違和感」、「我以為來到爆笑公社」、「只能說眼睛業障重呀」、「看來好市多人員需要蠻牛」。

留言中也有人分享自己買到的派對壽司盒，發現賣場販賣的共有兩種版本，一種為一盒兩排干貝，另一種為一盒兩排蝦子，令不少人笑稱「原PO真的虧大了」、「不管少了哪一個，都很瞎」、「拿到真的會氣死」。