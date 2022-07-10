宜蘭縣今（10日）新增726個確診者，1名死亡個案，目前本土累計80281個案例；衛生局表示，已在7月8日獲中央配送6000劑Novavax疫苗，目前縣內41家合約醫療院所開放預約中。縣長林姿妙提醒，國內疫情雖趨緩，民眾聚會、聚餐、旅遊等活動仍應落實「戴口罩、勤洗手、打疫苗」，以維護自己與他人健康。

在疫情方面，今日新增1名確診後死亡個案，為60多歲男性，有慢性病病史，已施打過3劑疫苗；於6月30日確診，因不敵病毒侵襲，經全力搶救後，不幸於7月6日病逝。校園方面，新增確診學生數共44人、教職員工5人，目前累計共11061位學生及1246位教職員確診。

宜蘭縣在8日接獲中央配送6000劑Novavax疫苗，縣內41家合約醫療院所已開放預約，包含宜蘭市13家、羅東鎮18家、礁溪鄉3家、五結鄉2家、蘇澳鎮、壯圍鄉、冬山鄉、三星鄉及大同鄉各1家。

另外，衛生局提醒，趁著學童放暑假期間，請家長務必撥空帶家中寶貝到第18波快打站或合約醫療院所施打疫苗，以提升保護力。其詳細服務內容、疫苗種類及時段，可至宜蘭縣政府衛生局首頁https：／／www.ilshb.gov.tw／上，主題專區-嚴重特殊傳染性肺炎專區- covid-19疫苗區查詢，請民眾儘快完整施打疫苗，一起提升群體保護力。