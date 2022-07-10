地牛翻身！15：09蘇澳有感地震 規模4.3 15:302022/07/10 中時新聞網 温雅芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 15：09發生有感地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（10日）15時9分發生芮氏規模4.3地震，震央位於宜蘭縣蘇澳鎮，地震深度69.9公里。各地最大震度：新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣1級。 臺東成功規模4.2地震 最大震度臺東縣3級 雙北有感！19：57宜蘭外海規模4.3地震 深度僅8公里 新北2級 陸6月外匯存底3.07兆美元 有望保持總體穩定 #地震 #宜蘭 #蘇澳 #規模 #有感 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭縣長盃星光歌唱大賽來了 林姿妙：冠軍可獲19999元禮券 13:202022/07/09 政治 響應宜蘭冬山風箏嘉年華 旺旺嗨送千份獨家小物 16:422022/07/07 生活 台中地震防災知識 科博館報你知 04:102022/07/07 地方新聞 宜蘭冬山三奇美徑 風箏嘉年華連辦2天 04:102022/07/10 地方新聞 蘇澳豆腐岬8歲男童溺水 尋獲緊急送醫後宣告不治 17:212022/07/09 社會 蔡詩萍》驚艷礁溪「有朋會館」之驚鴻一瞥 15:042022/07/10 生活 陸6月百家房企融資 年減逾六成 04:102022/07/09 全球財經 礁溪老爺攜手作家黃春明 來宜蘭看展品味文學 11:582022/07/10 生活 建光電屋頂 宜蘭16籃球場幫發電 04:102022/07/09 地方新聞 機器人理財規模 逼近50億元 04:102022/07/08 投資理財 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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