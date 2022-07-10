中央氣象局地震報告指出，今（10日）15時9分發生芮氏規模4.3地震，震央位於宜蘭縣蘇澳鎮，地震深度69.9公里。各地最大震度：新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣1級。

臺東成功規模4.2地震 最大震度臺東縣3級
雙北有感！19：57宜蘭外海規模4.3地震 深度僅8公里 新北2級
陸6月外匯存底3.07兆美元 有望保持總體穩定
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