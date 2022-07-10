近2年來危機入市逆勢進場布局的敦謙國際，宣布接手經營位於陽明山國家公園內的「陽明山中國麗緻大飯店」，並自8月起正式更名「雀客藏居 台北陽明山溫泉飯店」營運，成為「雀客藏居」自去年以來入主的第4家飯店，亦為敦謙國際旗下首家溫泉度假飯店。

「雀客藏居 台北陽明山溫泉飯店」前身為1966年開幕的陽明山中國大飯店，2000年6月加盟麗緻餐旅集團、委託亞都麗緻(5703)旗下麗緻管理顧問經營管理，2002年斥資2億元改裝並更名為陽明山中國麗緻大飯店，爾後由委託經營管理改為加盟。

訴求智能旅館管理的敦謙國際，2018年透過自主開發系統及研發等方式，將旗下旅館品牌「鵲絲」打造成智能旅館。創立CHECK INN雀客旅店的王品集團創辦人戴勝益長子戴東杰，2020年將雀客與敦謙國際交叉持股集團化，並逆勢進場持續展店。

由於新冠肺炎疫情2020年爆發後，飯店業遭逢邊境管制及疫情多階段衝擊，敦謙國際在危機時期逆勢進場接手，以「承攜行旅」及「雀客旅館」2品牌為主力積極拓展營運據點，期盼在疫情過去後，帶給消費者更多元的在地化住宿體驗。

其中，「雀客旅館」體系在短短2年半便從單一據點迅速拓展為全台多達21家據點的連鎖品牌，包括11家「雀客旅館」、5家「雀客快捷」、4家「雀客藏居」，以及宜蘭「雀客童媽吉親子旅館」，橫跨溫泉、親子度假、商務、設計、智能旅館等多元類型。

敦謙國際5月起向業主大信觀光承租並經營管理「陽明山中國麗緻大飯店」，並將於8月1日正式更名「雀客藏居 台北陽明山溫泉飯店」營運，成為「雀客藏居」自去年以來入主的第4家飯店，亦為敦謙國際旗下首家溫泉度假飯店。

至於全盛時期在兩岸曾有多達13處連鎖據點的麗緻餐旅集團，近年來隨著市場競爭加劇、產業局勢變化，在加盟連鎖據點陸續歇業、約滿不續約或換牌更名下，8月後將僅剩本體台北亞都麗緻大飯店及烏來璞石麗緻溫泉會館2處據點。