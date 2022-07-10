黃嘉千對夏克立提告訴請離婚，兩人將對簿公堂，夏克立友人今（10日）早率先開戰，控黃嘉千冷暴力、逼簽自願分居文件，黃嘉千友人也出面反擊，指黃嘉千早已隱忍4年，甚至賣掉台灣房子、搬到加拿大置產，但仍無法改善夫妻關係，友人還形容，黃嘉千最後一次在加拿大跟夏克立互動，當時慘到直接「逃回」台灣，最後才心死提離婚，對此，夏克立也向媒體做出回應了。

黃嘉千與夏克立16年婚姻觸礁，婚變原因眾說紛紜，根據《三立新聞網》報導，友人替黃嘉千抱不平，表示外界都認為黃嘉千個性強勢，但她其實是傳統小女人，在這段婚姻早已隱忍4年，每次夫妻吵完架，夏克立就低頭求原諒、讓她心軟，黃嘉千為了挽救婚姻，還把台灣房子賣掉，把所有現金都拿去加拿大置產，還把房子登記夏克立名下，但仍無法改善夫妻關係。

友人進一步說，黃嘉千最後一次在加拿大跟夏克立互動，當時慘到直接「逃回」台灣，最後才徹底心死，鼓起勇氣提離婚，並表示，很心疼黃嘉千現在要定期求助精神科。由於竇智孔全程知情，才在黃嘉千婚變事件爆發的第一時間，發文暗批夏克立是「垃圾」。

對此，黃嘉千低調不回應媒體訊息；竇智孔經紀人則表示他在錄外景，目前聯絡不上。不過針對黃嘉千被控冷暴力，以及賣台灣房子到加拿大置產等事，夏克立則表示：「我不太方便回應，不好意思」，至於夏克立何時要回台打官司，他則表示要看狀況，目前都還未定。