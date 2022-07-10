台南市10日新增2264例確診。市府衛生局表示，Novavax疫苗已從9日開始接種，由於為蛋白質次單元疫苗，相對副作用小，呼籲家中如有尚未接種第4劑（追加劑第2劑）的65歲以上長者，可上「台南打疫苗」系統預約。

衛生局指出，統計今年至7月9日，全市累計確診人數共27萬8151人，全年齡累計確診百分比為15.02％；已解除隔離26萬1471人，尚在隔離1萬6680人。

衛生局還說，65歲以上長者及55歲以上具原住民身分的市民，只要在7月31日前接種任一劑次疫苗，都可領取家用快篩試劑2劑及500元以下禮券或禮品乙份，領取截止期限至今年8月5日。

另外，設籍台南市的65歲以上市民及55歲以上具原住民身分者，於6月27日至8月31日完成接種疫苗第1次追加劑，或5月16日至8月31日接種第2次追加劑者，還可參加抽獎，獎品有高級房車、環保電動機車、節能電冰箱、黃金元寶等，詳細活動辦法將另行公告。

衛生局強調，統計至今年7月9日，全市疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑的涵蓋率，分別為90.8％、83.9％、1.3％、68.9％、3.2％。其中，5至11歲兒童疫苗第1劑涵蓋率84.45％、第2劑27.23％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.13％、第2劑83.68％、追加劑59.55％。