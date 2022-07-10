女星何如芸結束16年豪門婚，斷開花蓮美侖飯店董事王敏錡後，重拾最愛的演員工作，也不時透過社群分享生活點滴，而她在本月5日曝光了快篩陽性照片，感嘆：「已經這麼小心了……果然防不勝防」，如今病了4天曝光近況，也分享了自己在這過程中採取的作法，還表示在粉絲的關心下，自己「快變檸檬樹了」。

今年53歲的許茹芸日前透露自己即使生活上已經很小心防疫，仍是不幸確診，目前單身的她，生病後收到很多人的關心慰問，也有許多人詢問她，確診後都吃些什麼？她也不藏私分享，自己走「雜亂療法」，就是「中外會診，中西醫草藥齊下」，也透露都是朋友愛心分享，「沒有經過實證，請勿效尤！」。

至於確診後的症狀，何如芸透露確實喉嚨如刀割般疼痛，伴隨著耳朵嗡嗡作響，偶爾會流鼻血跟頭痛、感到疲憊，她沒有發燒也沒有喘，算是不幸中的大幸，而如今邁入病情第四天，「期待七天隔離結束之後可以快篩看見乾淨的一條線」。

何如芸因為自身確診的經歷，跟大家分享，新冠肺炎絕對不像是感冒，「沒有中獎的人請繼續努力維持佳績」，很多粉絲留言提醒她，要多補充維他命C，除了多喝開水外，也別忘了泡檸檬，她感謝眾人的關心，表示都有照做，笑呼：「有！我快變檸檬樹了」。