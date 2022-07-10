肯德基直接開賣「咔啦整隻雞」，五個部位滿足聚會上每個人的嗜好。（肯德基提供）

bb.q CHICKEN「夏日雞啤餐」以經典半半炸雞搭配柏克金期間限定啤酒，套餐價669元。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障（bb.q CHICKEN提供）

看準暑假家人團聚商機，速食店推出一系列新品搶買氣。麥當勞為滿足起司控味蕾，即起至8月16日，首度使用艾登起司製成微牽絲起司排推漢堡新品。愛玩文字遊戲的肯德基則正式宣佈，推出速食界首創「咔啦整隻雞」，整隻雞全部炸給你。韓國連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」則推全新「夏日雞啤餐」，吃炸雞配啤酒感受暢快感。

麥當勞首度使用艾登起司，打造「微牽絲起司排雙牛堡」及「微牽絲起司排脆豬堡」，整塊艾登起司炸到酥脆、微牽絲起司內餡香味誘人，搭配濃郁的傑克起司醬、滑順的切達起司片，再加上兩片100％純牛肉或本產豬後腿肉製成的炸豬排，多層次口感，訴求帶給味覺新體驗。單點124元，地瓜套餐192元。

肯德基「咔啦整隻雞」整隻雞手撕大口吃，無論是鮮汁腿排、鮮嫩雞腿、趣啃雞翅、老饕肋排還是纖柔雞胸，五大部位一次滿足，同時可配三種美味沾醬，有韓式辣醬、經典蒜味沙茶、蜂蜜芥末醬，滿足聚會上的每個人味蕾，12日起於全台快閃限定開賣，限量14000組，售價899元。

bb.q CHICKEN即起推「夏日雞啤餐」，以道地韓式經典「半半炸雞」搭配柏克金期間限定「夏日沁香啤酒」與「科隆啤酒」，今夏大啖炸雞也能痛快喝冰涼啤酒，指定店鋪平日內用、外帶「韓式披薩買一送一」，消費炸雞系列再送「炸物三選一」，最高現賺376元。

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