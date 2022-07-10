選對會即將徵召，綠縣長首長共同推薦林佳龍戰新北。（民進黨提供）

前交通部長林佳龍同意代表民進黨出戰新北市，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等民進黨執政縣市首長今天共同召開記者會，向民眾推薦林佳龍作為新北市長候選人，並強調，將會給予林佳龍最大的支持和奧援，為共同的目標而努力。

民進黨今天下午將召開選對會，決定徵召林佳龍參選新北市，民進黨中央黨部在選對會召開前，舉行「推薦新北市長候選人」聯合記者會，鄭文燦、陳其邁、黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安、已請辭參選桃園市長的前新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁，分別在現場及透過影片推薦林佳龍。

鄭文燦表示，新北市是台灣最大的直轄市，主要居民都來自各縣市，新北市長的提名也會牽動整個2022所有選舉布局，因此新北市一定要推出最好最強的候選人。

他說，根據民調顯示，林佳龍在新北市得到最大的支持，站在中生代的立場，希望能夠做為林佳龍最好的後盾，給他最大的支持，為民進黨和台灣承擔最大的責任。待選對會通過提名林佳龍擔任候選人，我們也一定會給他最大的支持和最大的奧援。

陳其邁表示，林佳龍在學生時代就是學運的領袖，推動台灣民主改革，在中央和地方都有非常傑出的歷練跟表現，同時也具有國際觀及論述能力，他相信林佳龍絕對會成為新北市的新好市長，也期待在林佳龍帶領下，不僅能夠讓新北市更進步，同時也能夠成為領頭羊，進一步推動台灣在地方治理上的更多改革。

由於民進黨台北市長也擬徵召衛福部長陳時中，黃偉哲以電玩遊戲中的「三國」為例表示，當初劉備要請孔明出來時有非常著名的「隆中對」，民進黨新北和台北市選舉，大家一直努力邀林佳龍出來為黨和台灣而戰，這個「龍中對」也是最好的策略，林佳龍也是未來國家擘畫的最好人才。