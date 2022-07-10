南投市衛生所為增進女性朋友們的健康，多年來與醫院合作，在衛生所或社區中巡迴辦理乳房攝影篩檢。（南投縣衛生局提供／馮惠宜南投傳真）

40歲超偶朱俐靜因乳癌病逝，引起大眾對女性罹患乳癌年齡層逐漸年輕化的議題特別關注。南投一名47歲婦人因到南投市衛生所接受乳癌篩檢進而到醫院發現二期乳癌，治療期間衛生所醫護持續關懷並給予心理支持，讓她勇敢抗癌，她也鼓勵親友一定要定期健康檢查，早期發現早期治療。

47歲許小姐已婚育有1子，某天到南投市衛生所詢問乳癌篩檢的問題，跟診護理師查看資料發現許小姐已符合45歲以上2年一次可接受免費乳房攝影首次篩檢的資格，立刻幫她安排乳房攝影檢查。乳攝結果為疑似異常，因此儘速協助轉介許小姐至醫院乳房外科門診進一步執行超音波檢查，並經由切片確診為二期乳癌。

許小姐回憶，整個罹病及治療的過程遇到很多貴人相助，還好有衛生所提供乳癌篩檢服務

，即早發現乳癌病兆。也感謝南投市衛生所醫師及護理師們，在她化療期間仍然持續關心及追蹤療程是否順利，並耐心傾聽給予最溫暖的心理支持，讓她可以盡情宣洩不敢在家人面前表達的情緒。

南投市衛生所主任洪佳賓表示，定期篩檢可以降低41％的乳癌死亡風險，並減少30％的晚期乳癌發生率，該所7月25日與南投市全聯南陽店合作，將於下午5點至晚上8點，在全聯該門市辦理社區乳房攝影檢查，完成檢查的民眾即可獲得全聯100元禮券乙份，歡迎45-69歲婦女或二等親內曾罹患乳癌的40歲女性，且兩年內沒有接受過乳房攝影的民眾踴躍前往受檢。

南投縣衛生局長陳南松也呼民眾多利用公費的癌症篩檢服務早期發現、把握黃金就醫時機，才能擺脫癌症的威脅。