吳訓孝痛批，從今年2月起，林佳龍共對媒體直接或間接表示13次不選新北，只準備參選台北，如今卻因為民進黨的政治籌碼交換而選擇新北，這個選擇他和新北市民都沒辦法接受。(吳訓孝提供)

民進黨選對會今(10)日將確認雙北市長人選，據傳將由出任無任所大使的林佳龍參選新北市長，此事也引發藍綠的隔空交火，國民黨籍新北市議員參選人吳訓孝痛批，從今年2月起，林佳龍總共對媒體直接或間接表示13次不選新北，只準備參選台北，如今卻因為民進黨的政治籌碼交換，因此選擇新北，而這個選擇，他和新北市民都沒辦法接受。

吳訓孝說，根據媒體資料顯示，從今年2月12日起，林佳龍曾多次表達台北是他唯一選擇，新北應該要優先禮讓年輕世代，而林佳龍的子弟兵、新北市土樹三鶯的議員參選人卓冠廷也說過林佳龍根本沒有準備新北市，甚至到7月仍表示不選新北市長。

吳訓孝表示，新北市民不是次等公民，特別是自己這幾年當市府秘書，與侯市長一起打拚建設，有許多地方都有和市長一起並肩作戰的身影，這包含三重大都會公園、蘆洲南北側重劃、三重第二行政中心、每年與里長行動治理等等，侯市長也在昨(9)日提到「我新北我驕傲」，新北市是北台灣的中心城市，更是400萬人口的國際大都市，新北市民的歸屬感及光榮感，不容任何政黨、任何人，為了選舉拿來當成籌碼、當成附屬品。

他說，自己從小在三重蘆洲這塊土地上長大，正因為自己走過選區的每一個地方，所以能了解地方的需求是什麼，但反觀林佳龍對新北完全無法掌握，以出生萬華跨越雙北作為選市長的起手式真的是另人傻眼，完全不尊重新北市民。

吳訓孝痛批，這13次說不選的說法一瞬間成為了謊言和笑話，最真實的就是他子弟兵卓冠廷說林佳龍真的沒準備，結果現在都沒準備的林佳龍要來選新北，真的沒把新北市民放在眼裡。