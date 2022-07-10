黃子佼（右）與Lulu（黃路梓茵）分享主持《婚禮歌手》的趣事。（東森提供）

黃子佼（左）與Lulu（黃路梓茵）接受EBC東森娛樂專訪。（東森提供）

黃子佼與Lulu（黃路梓茵）日前接受EBC東森娛樂專訪，分享《婚禮歌手》兩季節目主持下來的心路歷程。黃子佼坦言這兩年正好是最動蕩的時候，過程中遇到許多困擾，「像第2季找新人時，有不少或因疫情取消、或其他個人因素等各種突發狀況。但也還好這是一個很感人的節目，其中的負能量也都被它（婚禮）自身化解了，每次都能被他們的幸福感染。」

黃子佼表示參加過很多婚禮，但主持婚禮的經驗其實很少，對這只能說是一知半解，現在才瞭解了許多。Lulu笑說最特別的是這些婚禮，既是真實婚宴又是拍攝節目，參加的全都是素人，而且是他們真實的生活，「平常錄影不會有喝醉的親戚上台，但這節目可能隨時有人衝出來，抓著我們就說『哩洗黃子佼吼』，但這就是婚禮很常有的狀況，你只能邊顧主持流程邊錄影、還要自然順暢地把對方帶下台。」

問到理想中的婚禮，Lulu表示曾幻想超多婚禮形式，最想辦的是海島婚禮，覺得既浪漫又漂亮，只邀自己想邀的親友來。但一旁的黃子佼卻瘋狂吐槽：「蚊蟲很多、會下雨、全身都沙、親友不是想只邀誰就只邀誰。」讓她又好氣又好笑，但又覺得蠻有道理。

而近期升格新手爸爸的黃子佼，時常於社群平台分享愛女的可愛萌照，但他也直呼父母真的不好當，「很多人都說寶寶出生的那瞬間會哭，但我從她出生到現在都沒掉過一滴淚，因為有太多事情要注意了。她一出來，我就忙著檢查四肢正常、五官哭聲等等，同時又要照顧太太的狀態。現在更是工作、家裡、月子中心三頭跑，完全沒時間哭。」

當被問到第2季印象最深的片段，兩人都表示是一對同志新人的婚禮，Lulu發現即便同婚已經合法化3年，但在這場婚禮中，新人還是有很多需要克服的事情。譬如雙方父母的心態，或社會關注的目光等等。黃子佼也說「我們很希望傳播幸福，又很怕會有不同的意見，但也不能去推翻它。可是這是一個與時俱進的現況，希望大家能更open mind去看這件事情。像這對新人中的一位媽媽，或許她也是在這過程中，才慢慢理解多元性別的愛也是愛，大家都在學習。」相關訪問內容於東森娛樂YouTube頻道播出上架。

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