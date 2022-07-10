金門地區今（10）日新增131名確診，累計6526例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門地區今（10）日新增131名確診，累計6526例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今（10）日新增131名確診，累計6526例。縣府表示，2000劑Novavax疫苗已配送到達，7月13日起在金門醫院及5鄉鎮衛生所安排接種。

金門縣流行疫情指揮中心表示，中央已於7月8日配送2000劑Novavax疫苗至金門，部立金門醫院及5鄉鎮衛生所自7月13日起陸續開始安排接種門診，有意願接種的鄉親，可自行預約，以提高疫苗覆蓋率。

金門醫院及5鄉鎮衛生所Novavax疫苗首日施打門診時間如下：金沙衛生所7月13日下午、金城衛生所7月15日上午、金門醫院7月15日下午、金湖衛生所7月18日上午、金寧衛生所及烈嶼衛生所均為7月19日上午。

其後，金門醫院及5鄉鎮衛生所固定接種時段：金門醫院-每周五下午；金城衛生所-每周五上午；金寧衛生所-每周三下午；烈嶼衛生所-每周二上午；金沙衛生所-每周三、五下午；金湖衛生所-每周一早上。

縣府說明，中央流行疫情指揮中心表示，Novavax疫苗適用於18歲以上，基礎劑第1劑和第2劑接種間隔至少4周(28天)；另針對免疫不全或免疫低下病人，經醫師評估病情穩定者，可接種Novavax疫苗基礎加強劑，與基礎劑第2劑間隔至少28天。另外，滿18歲以上民眾已完整接種2劑基礎劑(不限廠牌)間隔12周(84天)以上可接種Novavax疫苗第2次追加劑，第2次追加劑則與第1次追加劑間隔至少5個月(150天)。

金門地區今新增131名確診，累計6526例，目前收治中70例，其中無症狀或輕症65例，中症4例、重症1例；確診者居家照護890例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者127人，目前居家隔離414人，解除居家隔離157人。