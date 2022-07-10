花蓮鳳林鎮一處農地作為固態、液態有機肥場地，疑因用錯方法，近日天氣炎熱飄出惡臭，附近居民向縣議員檢舉；環保局表示，盡速安排採樣送檢，若有違反廢清法將開罰。

民進黨籍縣議員莊枝財說，花蓮縣13鄉鎮市垃圾車回收的廚餘有40噸，其中20噸運到鳳林環保科技園區，由縣府委請廠商進行有機肥處理，另外6噸以黑水虻分解，其餘拿到中區合法掩埋場掩埋。

他說，近日接獲民眾陳情指，距離環保科技園區不到2公里農地被挖坑掩埋廚餘，導致臭氣沖天，實際現場勘查，臭得受不了、噁心到吐，而在掩埋地方不遠就是稻田和文旦果園，恐怕造成2次污染。

對此，花蓮縣環保局廢棄物管理科科長張華砡接受媒體聯訪說，經查這塊農地所使用固態、液態有機肥的申請人為詹姓農友，因9公頃農地貧瘠提出申請作為土壤改良使用；液態有機肥不能露天儲存，應立即混水澆灌，否則會產生發酵臭味。

張華砡說，環保局依法處理廚餘，申請固態、液態有機肥的農友都有列冊追蹤，每月抽查使用方式及成效，每季進行採樣記錄。詹姓農友過去都有適當使用，現民眾反映飄出異味，將前往稽查並輔導，要求不能貯存並以正確方式混水澆灌土壤。也將盡速安排採樣送檢，若屢勸不聽、有不法等確切事證，可依廢棄物清理法開罰。

詹姓農民喊冤，因為要整地、面積又大，所以先挖洞貯存，加入土壤改良劑（固肥）需放置發酵，再混合泥土翻覆後使用，因為目前挖土機無法使用，才會暫放，引發臭味擾民感到抱歉，會立即改善。（編輯：黃世雅）1110710