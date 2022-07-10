基隆和平島社靈廟今日舉行王船祭，老翁意外墜海。（陳彩玲攝）

基隆和平島社靈廟今日舉行王船祭，下午2時許抵達基隆港。（陳彩玲攝）

王船帶領數十艘漁船繞行港口。（陳彩玲攝）

基隆和平島社靈廟今日舉行王船祭，下午2時許抵達基隆港，王船帶領數十艘漁船遶行港口，一名年約60多歲老翁意外落海，港警及時使用救生圈將人拉上船，所幸老翁意識清楚無大礙，在旁觀看遶境活動民眾直呼，「比王爺還引人注目」。

和平島舉行王船海上遊江活動，一早從正濱漁港出發，沿途行經八斗子漁港、外木山，下午2時許抵達基隆港，吸引許多人潮圍觀，王船準備停靠岸邊之際，有一名潘姓老翁突墜落海中，他起初以蛙式游行約50公尺，後來疑似體力透支，不斷在海面上掙扎，在旁民眾著急呼喊岸邊海巡救援。

所幸基隆港警總隊派船在旁待命，立即拋救生圈將老翁拉上船，據了解，潘翁自稱原本在岸邊和友人飲酒，不小心落海，身體無大礙，目前由警方釐清事發原因。

基隆王船祭是在地著名祭典，去年因疫情停辦，今年再度開放民眾報名參與，開放300名額，今天下午王船在內港遶行相當熱鬧，海洋廣場擠滿人潮圍觀，卻意外發生插曲，有男子目擊老翁落海直呼，「比王爺還引人注目」。