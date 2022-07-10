年底雲林縣四湖鄉長選情增添變數！四湖鄉信仰中心參天宮前主委吳孟宗10日表態參選，強調2018年他登記參選鄉長，卻因1件易科罰金案未繳交罰金遭取消參選資格，此次再參選，希望以參天宮、三條崙海水浴場等景點為主軸，打造四湖鄉成為雲林沿海的休閒旅遊重鎮，帶動地方發展。

現任四湖鄉長蘇國瓏2任屆滿，將轉換跑道投入雲林縣議員選戰，之前確定參選鄉長者包括民進黨陳明新，以及廣溝社區理事長蘇秉承、四湖鄉農會總幹事吳勁葦，10日吳孟宗表態參選，讓選情更加激烈。

吳孟宗國小時全家從四湖鄉北上發展，在新北市從事葬儀事業有成，經常回鄉關心地方事務，2018年擔任四湖鄉地方信仰中心參天宮主委時，宣布參選四湖鄉長，挑戰尋求連任的蘇國瓏。

不過選前吳孟宗突然在臉書發表1篇「道歉文」，表示他在中選會公告登記期間，因個人的因素與疏忽導致參選資格不符，深感抱歉，也覺得非常對不起鄉親長輩朋友，他往後行事會時刻警惕反省鞭策自己。

吳孟宗此次再度表態參選鄉長，強調四湖鄉須要繼續進步，他擔任過參天宮主委，參天宮香火鼎盛、信眾遍布全台，若周邊善加規畫，打造1條關聖帝君特色商店街，加上三條崙海水浴場、漁港，一定可以吸引觀光人潮，帶動四湖發展。

地方政壇人士分析，四湖蘇家班地方基層實力雄厚，此次蘇家班的蘇國瓏推薦四湖鄉農會總幹事吳勁葦參選鄉長，同為蘇家班的蘇秉承也投入選戰，民進黨陳明新與吳孟宗長年深耕地方，4人將有1場激戰。