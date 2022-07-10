力達-KY(4552)6月合併營收4.26億元，月增9.11％，年增4.44％；上半年累計營收22.42億元，年增12.26％。6月份三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔23.69％，63.37％及9.81％。

從6月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重來看，螺桿機的營收比重由5月份的59.82％增長到63.37％，相比去年同期螺杆機銷售增長7.50％，相較5月增長15％，顯示出強勁的增長趨勢。而渦旋機銷售出現較為明顯的下滑，是因為同樣功能的螺杆機和渦旋機，渦旋機的製造成本高於螺杆機，使得一部分渦旋機被螺杆機替代，這也使得螺杆機的銷售比重及成長幅度出現大幅度上升。

大陸6月製造業採購經理指數（PMI）為50.2％，比上月上升0.6個百分點，重回臨界點以上，製造業恢復性擴張；非製造業商務活動指數為54.7％，比上月上升6.9個百分點，重返擴張區間，非製造業景氣水準連續兩個月明顯回升；綜合PMI產出指數為54.1％，比上月上升5.7個百分點，意味大陸企業生產經營總體呈現恢復性擴張。

6月全球製造業採購經理指數為52.3％，較上月下降1.2個百分點，為今年新低，並未延續上月的上升趨勢。指數變化情況顯示，全球製造業增速有所放緩，並且放緩速度加快，全球經濟復甦穩定性變弱。力達仍持續加大研發力道，提高產品核心技術含量，持續推動產品多元化以滿足市場需求。