綠營將拍板徵召林佳龍 侯友宜：歡迎任何人真心愛新北

林佳龍轉戰新北後引發的「二等公民」爭議持續延燒，對於侯因此遭到民進黨回嗆一事，國民黨發言人、新北市議員江怡臻表示，林佳龍部長數度表示不選新北，甚至也說自己完全沒有準備新北，這樣一個疏於準備，沒有把心思放在新北的參選人，無助於新北市政的發展，她也請民進黨不要再拙劣護航了。

二等公民說延燒，新北市議員江怡臻請林佳龍趕快了解新北市。（江怡臻提供）

前交通部長林佳龍點頭出戰新北，新北市長侯友宜9日一改過去避談選舉態度，接連暗諷林佳龍，指新北市民不是政黨眼中的二等公民，不容任何人、政黨把新北當選舉籌碼，結果引發綠營回嗆。

江怡臻指出，李坤城為了選舉，唱衰自己的城市，連任議員3屆竟稱沒看到新北市這幾年的進步，難道五股垃圾山的改變不是改變？「您最常宣傳的蘆洲兒一公園，難道不是改變嗎？」

至於民進黨新北市黨部主委何博文認為侯友宜故弄玄虛，江怡臻則喊話，林佳龍前部長表態了好幾次選台北，不選新北，現在卻髮夾彎，令人質疑完全不是想為新北做事，而只是要新北的位子；江怡臻並指出，張志豪議員主張要市政辯論，但是實際上根本不用辯，林佳龍準備的是台北，難道與侯友宜辯論台北市政嗎？還是請林佳龍趕快了解新北市、生活在新北市吧。

江怡臻批評，民進黨產出候選人的方式，完全是只以民進黨的派系利益、政治利益為考量，不是以市民為考量，民進黨將政黨的利益放在市民之前，必須要跟社會大眾解釋清楚，並重視新北市民的感受。

江怡臻也說，從台北縣到新北市這些年的進步，相信市民也都有感，否則市民不會給侯友宜七成以上的滿意度，但是民進黨為了選舉，選擇唱衰新北，忽略400萬市民的努力，只會硬拗來護航自己人，這樣的做法是無法得到認可的。