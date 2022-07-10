伯明罕世界運動會於美國時間7日晚間盛大開幕，中華隊就在隔天立刻傳來捷報，開幕式掌旗官、滑輪溜冰好手陳映竹在女子200公尺計時決賽奪銅，進帳我國首面獎牌，接著同日40歲健力好手謝宗庭繼續奪銀。而今天女壘隊也展開首場賽事，以9：4力退加拿大，力奪20年來在正式國際賽對加拿大首勝！

我國女壘隊這次在大會排第6，與第3的加拿大、第1美國、第7義大利同組，想出線難度可不小，但首戰對決加拿大她們展現破釜沉舟的決心，全場敲出13支安打，以9：4擊退強敵。首局陳家宜率先取分，不過2局慘遭對手2記陽春炮超前，但3局林志霙、李思詩、沈嘉玟、何欹璠接連敲安灌進4分奠定勝基。

5局姜婷恩繼續敲出2分打點場內全壘打，終場就以9：4痛擊對手取勝，而這一勝對我國來說相當有意義，因為是中華隊近20年來，首度在世界正式國際賽擊敗加拿大，相當不容易。接著中華隊必須在小組取得前兩名才能進入4強，與日本、墨西哥、波多黎各與澳洲出線隊伍競爭，而台灣時間明早即將碰上美國。