民進黨台南市黨部10日舉行主任委員暨執評委宣誓就職典禮，順利連任的主委潘新傳表示，面對即將到來的年底九合一選舉，將以「市長連任、議會過半、里長紅不讓」為目標，繼續守住民主聖地。

「吃果子拜樹頭」，潘新傳強調，為感念台南市資深黨員過去為民主的付出，黨部特別於今年5月啟動「感念資深黨員、送蛋糕到府慶生」計畫，結合公益與「樂活島小作所」合作，訂購身心障礙者及心智障礙青年的手作蛋糕，由黨部秘書親送資深黨員。他相信，市黨部這2年來的努力有目共睹，面對年底的選戰，只要大家一起打拚，絕對有信心打出漂亮的一役。

代表黨主席蔡英文出席的市長黃偉哲也認為，民進黨一路走來，得到台南這塊土地相當大的愛護；尤其是20多年的民主歷程中，眾多民主前輩、歷屆縣市長、立委、議員，在大台南的長期用心，深受民眾肯定。

此外，黃偉哲也肯定台南市黨部這2年的貢獻與成就，已奠定扎實基礎。未來，不管是市政服務、議會或民進黨中央，都將持續努力替百姓創造福祉，再創高滿意度，繼續讓大家肯定民進黨。