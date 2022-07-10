網路傳聞指出，在烏克蘭參加國際志願軍的10名我國人遭俄軍俘虜一事，目前外交部及相關駐外館處並未查獲國人在烏克蘭遭俄軍俘虜的通報，「事實查核中心」認為此傳言為虛構捏造，為「錯誤」訊息！

外交部日前指出，觀察相關臉書貼文與圖片，恐均有待確認其來源的真實性，將轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。對於在網路上登載或傳播未經證實或捏造的訊息及圖片等，也提醒民眾這類相關作法可能觸法，請勿隨意嘗試。

外交部也表示，如國人在烏國境內面臨緊急狀況需要協助時，請速與我相關館處聯絡，電話如下：

駐俄羅斯代表處緊急電話＋7-969-008-6111。

駐波蘭代表處緊急電話＋48-668-027-574 。

另根據「事實查核中心」9日聲明表示，查核中心確認其中有兩張照片是參加烏克蘭志願軍的台灣人姚冠均、李成零，透過認識他們的台灣媒體記者於2022年7月9日晚間9時代為聯繫，確認姚冠均、李成零均平安，並沒有遭俄軍俘虜。

查核中心透過軍事專家協助檢視第三張網傳照片，照片人物應為美軍部隊，美軍部隊並未參與烏克蘭志願軍。

「事實查核中心」強調，這則網傳訊息，僅有傳言和這三張照片，沒有引述任何可信的來源，而另查詢多個中國官媒、俄羅斯外交部推特、俄羅斯媒體、國際通訊社也沒有「台籍傭兵遭俘、打包送中、隨俄羅斯處理」等訊息。因此，可知傳言為虛構捏造，為「錯誤」訊息。