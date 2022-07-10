桃園市民宿業集中在復興山區，市府觀光旅遊局推出「桃園旅宿千元住宿金搶先用」補助，加上現正值水蜜桃產季，山區民宿假日幾乎都滿房，而暑期不分平假日，都有遊客在逛商圈、採買山產，為促進買氣，經濟發展局也推出「三山來食．復興集氣」活動，整合商圈店家祭出超值優惠及滿額折價，期盼加成效果為復興區帶進人潮與錢潮。

桃園市復興區景色秀麗，民宿、露營區密集，好不容易等到疫情趨緩，現在正值水蜜桃、綠竹筍產季，各商圈開始活絡遊客慢慢聚集回流，也讓商家、農民鬆了一口氣，更加賣力促銷希望彌補低迷已久的銷售業績。

桃園市民宿發展協會理事長陳秉宏說，暑假是復興區觀光旅遊旺季，因為正值水蜜桃產季，以拉拉山而言在沒有疫情之前，暑期平日訂房都有7、8成以上，疫情爆發之後遊客銳減沉寂一時，如今本土疫情逐漸收斂，暑期北橫地區民宿業假日訂房不少都是滿房狀態，少則也有8、9成，希望這一波來客熱潮能持續增長，不只是民宿業，連帶山區的餐廳、農特產品店家等都受惠。

經發局長郭裕信表示，這2年疫情對商圈衝擊很大，今年起補助商圈辦理振興活動經費較往年提高，復興區商圈振興活動展開，如角板山商圈「夏初角板樂桃桃」消費抽獎、上巴陵商圈「全民網紅暢遊拉拉山」小旅行體驗行程，以及枕頭山商圈「周末森呼吸農特產競標」等，相信只要找回消費氛圍，經濟回溫一定會很快。

經發局同步推出跨商圈數位行銷方案，集結復興區美食、伴手禮、農特產、旅宿及休閒等商圈店家，以商圈「集人氣」、「集買氣」為核心訴求，串連復興區三大商圈店家導入數位行銷，即日起只要加入枕頭山魅力商圈、角板山形象商圈、拉拉山上巴陵形象商圈Line官方帳號，即可領取店家優惠券。另外，前往特約店家消費滿500元還可獲得50元折價券1張，折價券於活動期間內3大商圈特約店家皆可使用，限量2000份送完為止。