好萊塢男星傑瑞德雷托（Jared Leto）在2016年飾演DC電影《自殺突擊隊》（Suicide Squad）中「小丑」一角爆紅全球。而日前50歲的他被目擊到與一位25歲的俄羅斯模特妲利亞珂琪娜(Daria Korchina)手牽手在義大利甜蜜度假，也不免讓人猜測年逾50的「小丑」是否有了甜蜜的新戀情。

根據外媒報導，傑瑞德雷托7號被爆料走在義大利波托菲諾鎮的大街上，預備出席友人的聚餐，傑瑞德雷托身穿黃色上衣搭配黑色長褲製造鮮明的色彩對比，看似相當時髦。妲利亞珂琪娜則是穿著米色襯衫與黑色繫帶涼鞋並且手拿黑色Prada包，兩人手挽著手，看似感情相當不錯。在席間互動時，女方甚至將頭靠在男方的肩頭上，毫不掩飾彼此的親密關係。

不僅如此，傑瑞德雷托甚至被拍到在厄爾巴島上潛水時，妲利亞珂琪娜也同樣出現在現場。不過雙方對此並沒有任何回應，目前也並未對外承認雙方關係。

但據了解，妲利亞珂琪娜平時常在抖音上分享彩妝、護膚等相關資訊，曾擔任Chanel、Dolce & Gabbana等精品大牌的模特，也登上過《Vogue》的封面人物，被譽為是「前途光明的新星」。