樂天桃猿成晉上半季表現亮眼，不僅能打，執行戰術成功率也極高，成為打線中重要的一員，總教練曾豪駒經過這段時間觀察，發現「林立在前、成晉在後」的棒次發揮最佳，成晉也說：「有林立在前面，帶給我很大安全感。」

今年成晉多半時間都擔任第2棒，在壘上有人時戰術執行成功率極高，若是沒人時也能靠著球棒自己上壘，成為打線中重要的一員，曾總表示，成晉算是扮演串連的關鍵人物，近期則是改打3棒，但不變的是，在他前面的都是林立。

曾總透露，之前就有嘗試過把林立排在成晉後面，但攻擊串連性不是太理想，「他習慣在阿立後面，知道如何扮演好自己的角色，可能是種習慣，在阿立上壘後也知道如何護送他。」

成晉表示，林立排在他前面，不管打好打壞都會立刻提醒自己如何面對投手，就算是在場下也都會詢問林立關於場上的經驗、技術，「像是一開始他打一棒我打二棒，球隊戰績也不錯，有他在我前面帶給我很大的安全感。」

今年上半季能繳出不錯成績，成晉透露原因，自己從春訓就做足準備，朝著教練團給的目標、角色定位前進，訓練量也比往年多出許多，加上今年身體狀況也維持不錯，才有辦法表現穩定，加上隊友們在背後給予支持，讓他能夠放膽向前衝。

成晉說：「胖哥（林泓育）就有跟我們說，先發9人上去都要相信自己、很喜歡自己，就算表現不好下面還有隊友，我們大家相互扶持，營造出好的團隊氣氛，這是跟往年比較不同之處。」