1名網友日前在某二手車行買BMW X5 M，開上路1小時後發生自撞全毀，他質疑是轎車問題，但車行不願賠償，於是他將整輛嚴重毀損轎車，用吊車吊放在「原廠門口」，車身還貼字「BMW真的安全嗎…M系列也不過如此」此抗議作法讓其他網友痛批太超過，質疑「在外面買中古車，出事回去原廠亂？」

該網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他日前在台北某二手車行購買BMW X5 M，交車後開上路不到1小時，就在國道上發生左前輪突凹陷，自撞路邊柵欄後，車頭幾乎全毀，他當時車內載著老闆，老闆重傷，而車輛則毀損報廢，他痛批事後向車行反應，對方不願處理。

網友在某二手車行買BMW X5 M發生自撞，他質疑是轎車本身問題，但車行不願賠償，於是他將整輛嚴重毀損轎車，用吊車吊放在「原廠門口」。（翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

該網友PO出的照片中，他將整輛撞到幾乎全毀的轎車用吊車「吊回BMW原廠門口」，還在右車身貼上斗大字體寫「BMW真的安全嗎？眼見為憑，證明一切，M系列也不過如此」，以此作法抗議，隨即引起其他網友痛批。

其他網友紛紛留言「在外面買中古車，出事回去原廠亂？」、「買二手的正常本來就要承擔風險，出事了然後又要原廠負責？為什麼不直接買原廠，不就是貪小便宜」、「你以為這樣鬧一鬧總代理就會賠一台給你嗎」、「外面買的二手車、外匯車出問題找原廠滿奇怪的」、「你向XX購車去找XX車商才對吧！隨處找間合法銷售商就把你的廢車扔在那，太過頭了吧」。