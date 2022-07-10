王宥忻（左起）、水豚君魯夫與沛思特Petstar鄒嵩棣董事長今活動上開心合照。（沛思特Petstar提供）

身家逾10億的財富女神王宥忻，今（10日）帶著萌寵羊駝麥可與水豚君魯夫參與代言品牌「沛思特Petstar」活動，比較少外出的水豚君魯夫格外興奮不時東看西看，王宥忻分享飼養水豚君魯夫3個月心得，表示這段期間花很多時間陪伴牠，時常唱歌給魯夫聽並幫牠刷毛，有一天發現魯夫雙腳可以站立手舉起來像是要跟我握手，因此慢慢訓練牠和人可以握手和親親的才藝。

王宥忻後來把這件事分享給代理寵物進口的公司老闆知道，老闆覺得非常特別表示自己進了數10隻水豚君第一次聽到水豚可以握手和親親，覺得王宥忻有當馴獸師的潛能感到非常佩服。

沛思特Petstar 鄒嵩棣董事長今也出席活動，希望透過打造共享與分享式消費模式，讓毛孩吃的開心用的健康，因此精心打造共享式電商平台「沛思特Petstar」0元養寵新天地，是首創全新概念的商城，除了提供毛小孩飼主有一站式的購買平台，消費者透過沛思特0元養寵不僅消費便宜，好東西分享後進而贏得養寵積分，可直接扣抵商品費用或兌換商品，給會員們創造不一樣的養寵0負擔體驗。

王宥忻特別推薦「沛思特Petstar」K606 攤位每天舉辦的買一送一特惠活動，今天更準備6位數金額採購寵物食物和用品；王宥忻很喜歡逛寵物展，今逛展時候因「羊駝麥可」的TikTok爆紅，許多小粉絲慕名前來和麥可見面，一看到王宥忻特別親切地稱呼她是麥可的阿嬷，此起彼落的「宥忻阿嬷」讓王宥忻非常有成就感，因為麥可讓自己打入兒童市場，也很喜歡「宥忻阿嬷」的稱號。王宥忻表示「羊駝麥可」的TikTok有成立LINE群組，裡頭將近1000位小孩每天會提出對麥可的提問，透過LINE分享養寵物愛寵物的正確觀念，與小朋友互動很有意義。