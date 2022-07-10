宜蘭縣羅東鎮公所於去年向中央爭取前瞻計畫補助，獲工程總經費5150萬元，新建「公共托嬰中心及育兒資源中心」，預計明年完工、2024年正式營運。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮公所於去年向中央爭取前瞻計畫補助，獲工程總經費5150萬元，新建「公共托嬰中心及育兒資源中心」，今舉行動土典禮，預計明年完工、2024年正式營運。（吳佩蓉攝）

兼顧工作與家庭一直是家長的壓力來源，宜蘭縣羅東鎮公所遂於去年向中央爭取前瞻計畫補助，獲工程總經費5150萬元，新建「公共托嬰中心及育兒資源中心」，預計明年完工、2024年正式營運，致力協助家長在托育及幼兒照顧上的難題。

羅東鎮公所表示，為支持家庭育兒、減輕家長托育負擔，特別打照專屬0至2歲的托嬰空間及0至6歲幼兒遊戲托育空間；依分齡適性原則規劃嬰幼兒活動場域，中心提供豐富的教保環境，促進學齡前兒童智能及體能等均衡發展。

公所指出，自去年實施新的福利政策「0-2歲嬰幼兒營養補給費補助計畫」以來，經調查羅東鎮的出生人口，較前一年成長佔比14.08％，成為縣內出生人口增加最多的鄉鎮，可見計畫實施已有成效。

羅東鎮長吳秋齡表示，在盤整羅東鎮公所的財產後，發現還有1塊土地在成功國小，遂與校長討論，校長樂觀其成往後可以是一條龍服務，在托育中心、幼兒園與學校做一個結合，希望年輕爸爸媽媽，在羅東「好生、好養」的政策下，落實對年輕父母的幫助，盼此工程能順利完工，提供嬰幼兒更優質環境。

縣府社會處表示，獲衛福部前瞻計畫補助案有頭城鎮公所、冬山鄉公所、羅東鎮公所及三星鄉公所，其中頭城鎮是使用二城社區活動中心的2樓進行修繕，目前已完成修繕作業，預計年底會招收20位嬰幼兒。

而冬山鄉公所與羅東鎮公所皆屬新建大樓、2層樓設計、各預計招收60位嬰幼兒，預估明年完工、2024年啟用；羅東鎮公所則一層設計為親子館、一層為托嬰中心；另三星鄉公所於最近獲得補助，預計2024年完成新建。

縣長林姿妙表示，一鄉一親子館一托育中心的政策，縣府慢慢實現中，「人親、土親、咱家最親」，盼大家共同打拚，讓托嬰托育中心在平價且優質環境下 ，小朋友能快樂成長、認真學習，德智體群美，希望此工程能如期如質完工。