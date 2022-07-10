面對逝去的愛情，有些人因為擔心傷害到對方，選擇隱忍或是冷處理，為的就是讓對方知難而退，但也有人當斷則斷，絕不拖拖拉拉，認為這樣才是對彼此都負責的方式。《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，對感情十分瀟灑，一旦不愛了就火速提出分手，不怕失去任何人。

▍天蠍座

天蠍座愛恨分明，他們在戀愛的時候會投入所有真心，不過一旦提出分手就絕對不會回頭，因為他們討厭糾纏不清，所以面對逝去的愛情，他們會以快狠準的方式果斷結束親密關係，卻也不免讓另一半埋怨他們冷酷無情，甚至懷疑天蠍座根本沒愛過自己。

▍雙子座

雙子座對於感情相當清醒，很少因為感動而和別人在一起，也不會因為留戀過去的感情而選擇繼續或是吃回頭草，因為他們討厭糾纏，所以一旦決定要斬斷戀愛關係，就會堅定自己的意志，無論另一半如果挽回也絕對沒有復合的可能。

▍射手座

射手座對待愛情非常果決，他們渴望純粹的愛情，不過一旦發現這份愛已經變質，就會果斷放棄，絕對不會拖泥帶水。射手座在愛你的時候會付出全部真心，不愛了的無情舉動甚至讓人懷疑過往的甜蜜都只是逢場作戲。

▍水瓶座

水瓶座對於愛情相當理性，不會百分百的投入其中，所以當愛意消散時，比別人更容易擺脫愛情。水瓶座不喜歡糾纏不清，面對分手能做到瀟灑轉身，絕對不會拖泥帶水，因為他們認為，體面的離開才是最重要的，不需要將場面搞到這麼難看，一切好聚好散。

▍獅子座

分手後還做朋友，對獅子座而言是不可能的事，因為他們認為，這是對愛情最起碼的尊重，所以分手後就會徹底斬斷對方所有的聯繫方式，透過工作或是學習來忘記這段感情。獅子座很少因為愛情而患得患失，因為即便再愛前任，他們也會保留自己的高傲，消失在對方生活中。