1名女網友在《爆廢公社二社》發文，她和信用破產的男友一起租房，費用都是AA，日前男友拿她的卡繳電話費，還和她借5000元，到了發薪日時對方卻找各種理由拖延欠款，某天原PO整理衣物時卻在男友褲子口袋內發現9000元，讓她不爽直呼：「感覺超差的」，貼文一出引起熱議。

PO在臉書社團《爆廢公社二社》抱怨，她和男友合租1間12500元的房間，2人平分租金，日前男友先和她借5000元，日前對方信用破產，信用卡不能刷，所以拿她的卡刷1200元的電話費，怎料到了發薪日時，男友卻騙她還沒發薪水，日前原PO整理衣服時卻發現，對方褲子口袋有9000元，她不滿發文：「我感覺超差的，不知道有錢為什麼不先拿出來」。

文章曝光後，短短1天的時間，吸引3000多名網友留言：「信用破產的人不可信任」、「既然他不知道口袋有錢，就拿起來充公了」、「都信用破產了你還願意跟他再一起也算大愛啦」、「很快，你也會被他連累到信用破產，我認識的人當中就有一個這種笨蛋，笨到後半生都毀了，只是為了愛」。

不少人都建議原PO分手：「自己的路自己走」、「快放生吧！只想到自己的人不會多愛你」、「我的建議是！下一位」、「該換人了吧」、「你們只是室友而已」、「分手」、「表示他只想利用妳而已，醒醒吧妹子，沒錢信用破產又說謊的男人，還有什麼好留念的」。