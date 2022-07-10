孕婦10日帶著嬰兒、丈夫到分隊道謝並分享喜悅。（茄苳分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市消防局第一大隊茄苳分隊日前接獲緊急接生案件，該名孕婦為第2胎、預產期是4天後，不過孕婦從凌晨5點起便有腹痛情形，救護人員到場後立即依流程處置並盡速送醫，途中孕婦再次出現陣痛後順利自然分娩，不過映入眼簾的胎兒竟完整包覆在羊膜內，讓救護人員直呼既罕見又幸運。

茄苳分隊5月30日接獲勤務指揮中心的派遣，由救護人員陳耘廷及吳柏翰趕往現場協助孕婦，2人抵達現場替孕婦檢查時，發現孕婦的羊水未破裂且胎頭尚未產出，立即依流程處置將其盡速送醫，不料在送醫途中孕婦再次出現陣痛，在救護人員協助下順利自然分娩。

沒想到映入眼簾的胎兒竟完整包覆在羊膜內，約10秒後羊膜慢慢開始破裂，此時新生兒的哭聲才響徹救護車。救護人員立即使用臍帶夾、口鼻抽吸及進行ApgarScore評估為滿分，產婦的生命徵象也呈穩定，趕緊將新生兒用治療巾包覆好避免失溫，同時通知醫院做好接收患者的準備。

陳耘廷說明，羊膜是胎兒成長的地方，內含的羊水則可以保護胎兒不受碰撞，並維持恆溫環境供給胚胎養分，通常孕婦在臨盆時，保護胎兒的羊膜就會破裂、流出少量的羊水，這稱之為「破水」，而孕婦生產時則會經歷見紅、宮縮、破水等產兆，接著才分娩產下新生兒，因此嬰兒被包覆在羊膜囊中一起被生出來，這機率真的很罕見。

吳柏翰則說，這是他首次遇到急產案件，加上嬰兒生下來的當下還是被羊膜包覆住，真的又驚又喜。茄苳分隊長洪榮蔚表示，該名孕婦10日帶著嬰兒、丈夫到分隊分享喜悅，不只讓平時辛勞訓練救護技術的同仁們得到正向回饋，大幅提升經驗及信心。

不過洪榮蔚也提醒，院外急產有感染、大出血及嬰兒窘迫等風險，救護人員無法直接排除，因此呼籲若有落紅、破水及規則陣痛等產兆應盡速至醫療院所做檢查。