屏東「里港住宿式長照機構」工程10日動土，預計2024年完工，屆時服務範圍將擴至高雄美濃。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東「里港住宿式長照機構」工程10日動土，預計2024年完工，屆時服務範圍將擴至高雄美濃。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東「里港住宿式長照機構」工程10日動土，預計2024年完工，屆時服務範圍將擴至高雄美濃。（謝佳潾攝）

據數據分析，屏東將於明年進入超高齡社會，但老年人口數最多的里港鄉卻無長照機構，為此，縣府積極爭取4.2億補助經費建設「里港住宿式長照機構」，工程10日動土預計2024年完工，屆時服務範圍將擴至高雄美濃。

屏東縣副縣長吳麗雪指出，據5月數據統計，屏東65歲以上人口數占19％，而依最新資料顯示，目前是快破20％，可見成長速率很快，預估明年初屏東就會進入超高齡社會，但屏東最老的鄉鎮、也就是老年人口數最多的里港鄉，並沒有長照機構。

吳麗雪說，里港鄉連接高樹鄉，而高樹鄉也有很多老年人口，所以數據都說明里港必須有長照機構，而經資源盤整後，發現土庫國小信國分校因少子化衝擊後閒置未利用，加上縣長潘孟安成功向衛福部爭取到4.2億補助經費，因此成功將該校轉換為長照機構園區。

吳麗雪說，未來園區將有全日型住宿機構、日間照顧中心、居家服務、社區共食餐廳、復能休閒運動，以及融合在地滇緬文化館室的一處多元照顧園區，基地面積約3.09公頃、總樓地板面積約8714平方公尺，屆時服務範圍除高樹、里港外，還因地緣關係將擴及至高雄美濃。

吳麗雪說，多數人對長照機構有刻板印象，20年前的她也不願意把媽媽送到機構，但現在是連她都想住，因為時下的機構是融合在社區，進到機構後做什麼事都是大家一起，自己不再是孤零零的一個人，這是老年最理想的生活型態。

縣府進一步說明指出，園區的空間配置，以去機構化的滇緬街屋意象為設計概要，營造家的意象，另以台灣鄉村特有的磚瓦作為色調基底，採簇群聚落式規畫，呈現現代線條與傳統色調交織，希望完工營運後成為居民健康及學習的開放空間。