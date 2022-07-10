日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，由於其生前的親台政治路線，令不少台灣人對他的驟逝深表哀悼。但也有部分政治人物表現得過分「如喪考妣」，讓不少時事評論員覺得看不過去；媒體人「逆風的烏鴉」就舉綠營立委林岱樺為例，她竟在臉書哀悼文中對安倍使用空一格的「挪抬」，而被揪出在前總統李登輝逝世時，林岱樺也沒使用挪抬，譏諷她的過份親日態度說：「畢竟現在是另一個黨國時代啊。」

媒體人「逆風的烏鴉」今(10日)在臉書PO文寫道：「先總統 蔣公、國父 孫中山先生，與敬愛的 安倍總理，本來真的很不想討論這個話題，但看到這個臉書貼文還是覺得不分享對不起大家。先說，我不反對哀悼安倍遇刺身亡這件事，甚至不反對降半旗的決定。不反對不代表贊成，但我的想法是：這是個多元民主的社會，對每個議題，每個人都可以有自己的看法。現在政府是綠的，他們決定要降半旗，那就降半旗吧。但是去攻擊哀悼的人，和攻擊反哀悼的人一樣，意義都不大。」

逆風的烏鴉拿立委林岱樺哀悼文對照，發現對李登輝反而沒使用「挪抬」。（圖／取自逆風的烏鴉臉書）

他指出：「但林岱樺的貼文，有趣的地方在她使用了『挪抬』表示對安倍的敬意。年輕一輩的朋友，可能都已經不知道這個『空一格』挪抬是啥意思了，但我們這一輩，經歷過國民黨黨國時代的人，應該都很清楚這個『挪抬』的意思。我認為，這實在有點超過了；不只是用在安倍身上，而是現在這個時代，用在誰身上都超過了。」

據悉，「挪抬」指的是為表示尊敬，在人名及稱謂的前面留一個字的空白；行政院2015年曾函請各機關，爾後有關期望、目的及稱謂用語，均無須挪抬（空格）書寫。

逆風的烏鴉拿已故的前總統李登輝對照，發現林岱樺在李登輝逝世時的哀悼文沒用「挪抬」，他酸：「要尊敬、推崇是一回事，用封建、威權、家父長關係『以下對上』又是另外一回事。而且，還是國會議員這麼做。還是那句老話：真是血濃於水啊...畢竟現在是另一個黨國時代啊...p.s.剛剛有臉友在底下問不知道對李登輝有沒有抬頭，去查了一下發現...還真的沒有....」

網友也看不下去，狂酸「美國爸爸，日本哥哥，不意外！」、「應該直接飛去日本守孝三年，才能表示她的孝心了！」、「嘴巴說著民主，心裡卻是住著威權」、「反正抄跑堅這議題被壓著打，利用這個議題轉移和再用抗中保台，完美的結束這回合！」、「當年 老李前總統過世時，不知道哪些國家有降半旗表示哀悼？」