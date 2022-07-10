雲林縣北港朝天宮整修廟頂剪黏，維護古蹟完整性。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮已有300餘年歷史，廟頂屋脊剪黏因年久出現破損、脫落情況，廟方最近展開整修，10日表示先整修正殿屋脊的剪黏，日後還會針對屋梁彩繪等細處持續維修，目前因疫情影響參拜人潮較少，剛好方便整修，但還是提醒信眾盡量不要靠近施工處，確保自身安全。

朝天宮因921地震結構受損，10餘年前曾進行1次大整修，最近正殿屋脊剪黏出現破損、脫落情況，廟方在正殿周邊搭起鷹架展開整修，由工藝師先將破損的人物、飛龍等剪黏復原，再查看其他地方有無破損情況，進一步規畫整修。

廟方表示，剪黏是以彩色玻璃為材料，製作屋瓦或各種人物，是寺廟整修重要的一環，廟頂屋脊的裝飾，全靠剪黏展現其特殊風格，是廟宇主要特色之一，因此須慎選剪黏師傅，此次剪黏破損範圍並不會太大，預計維修工程可在本月底完成。

廟方說，目前因疫情影響，前來參拜的人潮比以往較少，但還是有不少信眾在廟內走動，鷹架有使用紗網圍起，避免民眾靠近，但其高度達3、4公尺，萬一有東西從鷹架掉落，很可能打到人造成受傷，因此廟方人員會在旁提醒信眾不要靠近。

廟方指出，除了剪黏破損外，廟內還有一些屋樑、牆壁的圖案、彩繪須要整修，將持續編列預算，並要求工藝師盡量保留原圖，以保存這些珍貴歷史古蹟的完整性，雖然直接彩繪新圖會比較便宜，但為了留給子孫更好的文物，將盡量設法爭取經費。

信眾表示，朝天宮的建築之美非常珍貴，很多剪黏、彩繪保留上百年，是再多錢也買不到的文化資產，相關單位有必要加以補助以利維修養護，才能永續傳承。

北港朝天宮屋脊剪黏破損完整性