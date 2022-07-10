由「中華民國對外貿易發展協會」及「展昭國際企業股份有限公司」共同主辦的「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」，自今(111)年7月8日至11日一連四天於台中國際展覽館展出。今年共計近300家廠商，使用達600個攤位，預計吸引超過4萬8000名專業人士與民眾觀展採購。

海外商機也不停歇，由經濟部國際貿易局及外貿協會籌組之「2022年馬來西亞國際食品飲料展(MIFB)」台灣館帶領我8家食品業者，以OMO(Online merge Offline)展出樣品並搭配展期辦理視訊洽談，拓銷東南亞市場。

「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」，外貿協會林芳苗秘書長於開幕典禮表示，今年的展覽邁入第11屆，是中台灣規模最大的食、飲品及設備專業展覽。該展包含四大主題：茶、酒、咖啡及烘焙食品區，展出原物料、機械設備、包裝材料到食品糕點等食、飲品及相關設備，匯聚眾多知名品牌及優質廠商進駐。展中豐富多元的產品不但滿足商業採購需求，也提供一般民眾精采熱鬧的採購平臺，開創中台灣的會展商機。

台灣知名食品產業相關業者如中部電機、三能食品器具、冠球等廠商帶來食品設備、食飲品器具、包裝材料等優質產品；豐潤、歐客佬等廠商展出國內外特色咖啡豆；犁記、裕珍馨、茆師傅、陳允寶泉則帶來中台灣經典糕餅及伴手禮。本屆展覽特色亮點有：台中市糕餅公會廣邀數家知名糕餅店家打造展場專屬的「烘焙名店街」，結合傳統與創新的糕點吸引民眾駐足採購；拉丁美洲館的貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭的特色咖啡豆、精緻巧克力及異國美食，另有辣醬、黑檸檬果汁、咖啡等產品。眾多商品獨特吸睛，為相關業者採購洽商的優質展覽平台。

本屆展覽周邊活動豐富多元，其中，茶區的「品味喫茶趣」、「台灣名茶推廣品茗會」和「專題講座」，除了展現專業品茗及泡茶技藝，更提供專業人士互相交流的平台；烘焙區今年新增的糕餅與茶「聯合銷售會」，網羅多款中台灣經典中西點心、茶葉，提供展場獨享特價優惠。此外，全國性的咖啡競賽也於展中辦理，如「TISCA全國杯測師挑戰賽」、「2022台灣手沖咖啡錦標賽(THDC)」以及因疫情而暫停兩年的「2022世界盃虹吸咖啡大賽台灣選拔賽(TSC)」，吸引各方職業好手競相挑戰。本屆延續去年人氣活動「時空咖啡館-中部小巡迴」於展中呈現，集結全台八間職人咖啡館，讓民眾嚐遍台灣各地精品咖啡風味。酒區的「品酒教室」邀請業界資深講師分享日本酒、威士忌及葡萄酒的製酒工藝與品鑑，推廣品酒藝術。

海外方面，儘管新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，在看準東南亞廣大的人口紅利及近年亮眼的經濟成長，預期帶來可觀的食品商機，由經濟部國際貿易局及外貿協會籌組之「2022年馬來西亞國際食品飲料展(MIFB)」台灣館帶領我8家食品業者，以OMO(Online merge Offline)展出樣品並搭配展期辦理視訊洽談，拓銷東南亞市場。

該展今(2022年)年邁入第21年，於7月6日至8日在馬來西亞吉隆坡國際會展中心舉行，展區規劃除往年飲料等10大產品展示區外，也趕搭民眾食用植物性食品增進健康的趨勢，並掌握該地區盛行之香料貿易商機，今年主辦單位增闢「植物性和替代性蛋白質」與「香料」兩大亮點展區，展覽於8日閉幕，共有來自包括台灣在內的22國200多家企業參展，展覽主辦單位估計，共吸引來自全球1萬2千名買主線上線下參觀。