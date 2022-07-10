今天在大聯盟場上道奇以4：2擊退小熊，奪下本季第55勝，仍舊高居國聯西區首位，此戰他們派出王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)先發，他繼續繳出好表現，7.2局僅有1分責失，飆出10次三振，打線在6、7局給予4分援助，全場繳出9支安打輕鬆擊退對手，柯蕭拿下本季第6勝，自責分率僅2.40，接著他能否在主場榮獲明星賽先發備受關注。

🗣 Clayton Kershaw should be an All-Star Game starter.pic.twitter.com/6NVlmKPpmJ — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) July 10, 2022

柯蕭本季表現相當出色，5月雖然暫時進入傷兵名單，不過6月就順利復出，今天則是他7月的第二場先發，他趕在明天明星賽投手名單揭曉前繼續上演好表現，主投7.2局被敲5安打失2分，只有1分責失，並送出10次三振沒有任何保送。5局他連續被敲安，最後因對方高飛犧牲打失掉首分，但隊友6局立即將比數追平。

7局隊友崔伊騰納(Trea Turner)失誤，霍納(Nico Hoerner)以野手選擇上二壘，韋斯頓(Patrick Wisdom)直接回本壘取分，這分不算在柯蕭身上，他隨後也連續製造滾地球解決打者。下半局道奇打線夠義氣討回失分，一壘手傑克藍(Jake Lamb)陽春炮率先追平，弗里曼(Freddie Freeman)再用一壘安取得2分，打線單局進帳3分順利扭轉戰局。

Jake Lamb goes dead center to tie it and he's FIRED UP! pic.twitter.com/CRRmc5CNBS — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 10, 2022

8局柯蕭繼續上場，解決2人接著遭安打下場，結束此戰投球任務，退場時球隊以4：2領先。接著牛棚投手菲力普斯(Evan Phillips)、金柏若(Craig Kimbrel)順利封鎖比賽，後者拿下本季第15次救援成功，也幫助柯蕭取得勝投，這漂亮的一勝有助於他在自家主場成為明星賽先發投手，總教練羅伯茲(Dave Roberts)也表示希望能看到他獲選！