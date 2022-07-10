郭、林男等4人得知劉男常身攜現金，去年9月29日晚間到中市1處停車場埋伏，開車檔住劉車輛去向，4人穿印有「刑警」字樣背心，宣稱刑警辦案，將劉上銬，在車內搜走38萬元，再留置槍彈及毒品嫁禍栽贓，以防報警，一行人犯後開車逃逸，警獲報循線查獲。郭等否認持有槍彈，法官依結夥強盜罪判郭徒刑8年、林7年6月，可上訴。

郭男、林男、王男及李男4人覬覦劉男常攜帶鉅額現金，謀議行搶。去年9月29日晚間8時許，郭等4人開車到劉常進出的停車場埋伏，見劉男開車現身，以車檔住他車去向，4人穿印有「刑警」背心下車，宣稱辦案要求配合盤查，喝令劉蹲下、雙手擺背後，並上銬，郭等搜括走車內現金38萬元，並將改造手槍1支、子彈及9包毒咖啡等物放置在後座腳踏墊，即開車逃逸。

劉男在郭等逃逸後報警，警方到場，在劉車內查扣槍、彈及毒品等物，送鑑驗結果，該改造手槍及部分子彈具有殺傷力、7包咖啡包驗出含三級毒品。被害人劉經採尿送驗無毒品反應，並提出被搶資金來源。

郭男等4人犯後，將改掛車牌的作案自小客車，先以鹽酸清理滅證，拔除車牌後丟棄在彰化縣芬園鄉的產業道路，再一路搭乘白牌計程車，先後前往彰化鹿港、中市都會公園、汽車旅館及沙鹿、清水區等諸多地點，製造行跡斷點後，躲回住處。

警方在同年10月19日循線查獲郭男等人，檢察官將郭、林兩人依結夥強盜罪嫌起訴，其他2人另案偵辦。

郭及林男坦承強盜，但否認持有槍彈，都辯稱，並不知李及王男會攜槍彈到場，林男後改口供稱，有看到李等帶手槍、毒品上車。

台中地院法官以證人指證，犯嫌討論犯案內容與案情相符，認定郭男等為共同正犯、涉犯非法持有非制式槍彈、僭行公務員職權及加重強盜等罪，判郭徒刑8年、林7年6月。

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