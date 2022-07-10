在外租屋，尤其是一個人住的話，一定要特別注意安全問題。一名女大生表示，放暑假後她就回家鄉住，不料才離開10幾天，就收到房東傳來簡訊，「我是房東很多天沒看到妳回家。關心妳而已」，嚇得她背脊發涼，考慮退租，網友看了也驚呼，「相信我…正常房東才不會這樣」、「你這個房東感覺就怪怪的」。

一名女大生昨（9日）在網路論壇Dcard發文表示，放暑假後回家鄉住，沒想到10幾天後收到房東傳來的簡訊，內容提到「我是房東很多天沒看到妳回家。關心妳而已」，讓她瞬間背脊發涼，因為房東過去就曾打算開門進她房間，還好室友在場，才及時阻止對方。

她也透露，房東有裝一支對著門口拍攝的監視器，但她認為對方根本沒在看，「之前他罵我垃圾不要丟在樓上，但我根本就沒有，如果有看監視器就知道不是我了啊」，因此推測房東近期來過租屋處，甚至進到她房間，「這種情況有什麼法律能夠制裁嗎？已經考慮退租了」。

貼文一出，不少網友驚呼，「好噁心」、「相信我…正常房東才不會這樣」、「你這個房東感覺就怪怪的」、「我是覺得房東留著已出租的鑰匙很怪啦」、「最近也遇到相似的事，周末不在家，後來回家時發現內衣有被動過的情況」。

不過也有網友指出，「我之前確診也是回家一個禮拜沒回租屋處，房東有關心我怎麼都沒回去」、「我家有在出租房子，偶爾會看一下誰很久沒進出，關心對方是不是還活著，尤其之前疫情爆發，超擔心租客沒進出是不是怎麼了」。

另有網友建議，「換鎖」、「在裡面加鎖，只能從裡面鎖的那種」、「推薦你在房間內裝監視器，如果有安全疑慮的話，平時可以蓋一塊布上去，只要有東西在移動，就會立刻發通知到你的手機裡」。