樂天桃猿爭奪上半季冠軍剩最後一哩路，目前在全壘打、安打、打點排行榜領跑的林立是球隊戰績能夠維持高檔的關鍵人物之一，但他卻認為「贏球不是只靠林立、成晉」，而是所有人一起努力的結果。

桃猿上半季多半時間都暫居龍頭位置，團隊自責分率2.97、打擊率2成86成績都在5隊中最優，也讓他們以34勝1和21敗位居第一，上半季封王魔術數字剩下M1。

總教練曾豪駒被問到上半季Keyman是誰，他認為每個球員都扮演好自己的角色，從小螺絲釘慢慢組成，但如果要說打得最好的話，就是林立。

不過林立卻認為，「球隊要贏球還時要靠攻擊，不是只靠林立、成晉。上壘後還是要有人推進、執行戰術，我只是打的比較好，但贏球不是光靠一個人。」

林立賽前打擊率3成40僅落後統一獅陳傑憲的3成58，另外70支安打、8轟、47分打點都在排行榜中領跑，也補上桃猿中心打者朱育賢、林泓育、陳俊秀熄火的空缺。

不過林立卻說：「雖然胖哥他們今年打不好，但還是能帶給我們穩定感，或許他們現在狀況沒那麼好，但站上去對方投手還是會怕，還是能夠展現出他們的價值。」