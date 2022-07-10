小火鍋店內的冷氣「排水器」故障，從天花板滴下大量水，而水柱就不偏不倚地流入某鍋的湯內，影片曝光網友笑說「吃了三個小時，依然還是這麼滿」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

小火鍋最新「自動加湯」服務？1間小火鍋店內的冷氣「排水器」故障，當場從天花板滴下大量水，而直直的水柱不偏不倚地流入某鍋的湯內，影片曝光網友笑說「吃了三個小時，依然還是這麼滿」、「不公平，為什麼付一樣的錢他可以一直加湯」。

有網友在臉書「爆廢公社」發表1則影片，一處小火鍋店內的位在天花板的冷氣「排水器」疑似出現故障，排水氣的底部角落竟滲出水，大量的水形成水流不斷往下滴，當場滴入下方的「小火鍋內」，形成另類的「加湯服務」，目擊者拍下影片笑說「完蛋，真的巴比Q，免費加湯」。

小火鍋店內的冷氣「排水器」故障，從天花板滴下大量水，而水柱就不偏不倚地流入某鍋的湯內，影片曝光網友笑說「吃了三個小時，依然還是這麼滿」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中水當地滴入小火鍋的湯中，原本正在用餐的客人也當場起身，傻眼地看著這1幕；其他網友紛紛留言笑說「服務真好，加好加滿」、「現在加湯都這麼有創意就是了，吃了三個小時，依然還是這麼滿」、「不公平，為什麼付一樣的錢他可以一直加湯」、「麻煩加湯加滿，加到滿出來」、「好吃又好玩，一邊吃鍋一邊享受水樂園的快樂」、「客人：這件店不錯，一直加湯，喝的好飽」。

一般冷氣排水器主要用途就是強制排水，針對某些無法加裝排水管的房間，或是牆內無排水管又不想拉明管排水時，就可以使用，屋主需加購安裝，當盒內的水滿時，就會啟動馬達抽水。