〈明天愛誰〉MV已在陳威全YouTube官方頻道播出。（上行娛樂提供）

〈明天愛誰〉MV已在陳威全YouTube官方頻道播出。（上行娛樂提供）

陳威全新歌〈明天愛誰〉是他18歲時的創作，也是讓他一舉進入歌壇的重要作品，在入行滿20週年此時，他重新改編詮釋，砥礪自己任重道遠，只不過沒想到MV上線日正撞天王周杰倫的新作〈最偉大的作品〉，陳威全幽默po出懷抱兒子的合照，自我打氣：「我想這就是我『最偉大的作品』。」引來數千粉絲按讚支持，陳威全進一步po出一家五口合照，感性表示：「每一次的全家福，都在見證上帝的作為，原本以為我們生不出孩子，上帝讓我們經歷了祂的恩典，現在我們有3個可愛的兒子。」

陳威全當年因〈明天愛誰〉獲來台發片機會，但一開始並不順遂，先遇上公司大改組，連歌手的他也被「裁員」，幸靠教會弟兄姊妹的熱心幫助，他住進教會宿舍，並重新出發，不但認識了現在找到一生的愛Jenny，更在發行2010年首張創作專輯《再見單身》後成婚。不過，小夫妻居然有長達7年等不到愛情結晶的日子，一開始從期待、到等待，再到原本已不抱任何希望了，但突然妻子肚皮卻有了動靜，長子在2017年報到，緊接隔年次子也降臨，去年第三胎問世，讓陳威全伉儷大喊：「真是神的恩典。」成為台灣女婿多年後，終於實現五子登科目標。

陳威全為了持家全力投入工作，不僅率藝人深入偏鄉舉辦音樂營，更舉辦第一屆《Talent Plus披風 Hybrid》音樂大賽，為華語樂壇傳承努力，自己也持續發片、推出《垂死邊緣，再任性一把》專輯，逆風前進，更於日前以小巨蛋規格盛大舉辦《垂死邊緣，再任性一把》20週年演唱會，事業有聲有色，私底下他更重拾運動習慣，每天起床慢跑、晚上健身並搭配清淡飲食，一舉瘦身15公斤，他笑說：「很有感，身體好似回到小伙子時期。」