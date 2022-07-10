一支藏身森林裡的烏克蘭部隊發布了一段影片，介紹他們部隊的反坦克摩托車。該部隊至少有3輛裝有邊車的摩托車，副手可以操作單兵式反坦克飛彈，上一次的類似裝備是二戰時期的德軍，當時副車手操作的是鐵拳反坦克火射榴砲或是機槍。
戰區(The Drive-WarZone)報導，這段影片頗為正式的在校摩托車以及士兵們，可以看到6名蒙面士兵，每輛車有2位成員，1名是騎手，坐在邊車的是武器員。原本邊車的扶手改裝成武器固定架，加裝9K115-2(北約名：AT-13)單兵反坦克飛彈。雖然這樣的武裝摩托車是蠻有趣的，但是實戰中有一定的的挑戰性，因為飛彈發射出去的排焰與爆風，可能會傷害乘組員的安全。
因此在實際的情況下，顯然不可能摩托車邊走邊射擊，而是抵達伏擊地點後停車再射擊，然後並迅速離開該區域。摩托車具有快速、敏捷、不易被發現的優點，這是烏克蘭目前主流的「打就跑戰術」。
這3輛摩托車都是第聶伯MT-11型(Dnepr MT 11)，於1983年問世，原先是蘇聯烏拉爾重工的廠品，之後烏克蘭的基輔摩托車廠也能生產。不過再往上追溯，則是源自1940年的BMW車廠的R71摩托車，蘇聯仿製後稱為M-72。
MT-11是M-72的改良產品，據說是第聶伯有史以來最成功的車型之一，擁有高達573磅(260公斤)的負載能力。
9K115-2飛彈全重14公斤，是其前身 9K115 的改進版本，於1992年問世，是一種線控式飛彈，無法射後不理，所以實際操作時，可能必須放棄邊車，才能更快的逃離現場。
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