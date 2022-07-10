寶雅多樣化的商品總是吸引不少民眾前往消費，不過有網友發現，店員每次刷完條碼後，就會把商品在桌上摩擦，讓他好奇為什麼要這麼做？結果真的釣出寶雅店員分享，說明因為收銀台鍵盤底下藏有消磁盤，為了消磁才要前後摩擦。

原PO在Dcard發文表示，自己在寶雅消費2次、買了不同的保健營養食品，「可是店員每次刷完條碼就會在桌上磨！」，但商品底部並沒有任何東西，讓他好奇為什麼要這樣摩擦，「有沒有寶雅店員可以現身說法？」

對此，許多網友紛紛說明，「消磁，不然你走出門口就會逼逼叫」、「有些會另外貼一個很像條碼的白色磁條，店員會特別消磁，但如果沒有貼我在想是不是慣性嚕兩下？」、「消磁，如果安裝的很明顯那不就會被有心人士利用了」、「我是寶雅店員～我們醫美所有商品都會貼磁條～要磨一下消磁喔」。

還有不同品牌的店員分享「全聯也會貼唷，消磁的機器裝在桌子下面，一般客人表面上看只會以為那是個普通的收銀台」、「消磁，裡面會有一條黏著，很像條碼的東西，怕會被竊取東西，不然買東西被偷都不知道～然後有的店家會把消磁機放在桌子下面，才會這樣摩（前屈臣氏店員）」。